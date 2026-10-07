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Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

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#Nobel Fizik Ödülü#Francis Halzen#İcecube Nötrino Gözlemevi
Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:00

İSVEÇ’in başkenti Stokholm’da Nobel Ödülü Komitesi tarafından yapılan törende yılın fizik alanındaki ödülü açıklandı.

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Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen’in “IceCube Nötrino Gözlemevi’ne belirleyici katkıları ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi” nedeniyle 2026 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödülü kazanan isme 12 milyon İsveç Kronu (1.2 milyon dolar) tutarında para ödülü verileceğini açıkladı. Kimya dalındaki ödülün bugün duyurulması beklenirken nobel madalyaları, İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenlenen törenle İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

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#Nobel Fizik Ödülü#Francis Halzen#İcecube Nötrino Gözlemevi

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