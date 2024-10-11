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Nobel Edebiyat Ödülü G.Koreli Han Kang’ın

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#Nobel Edebiyat Ödülü#Nobel#Ödül
Nobel Edebiyat Ödülü G.Koreli Han Kang’ın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

2024 Nobel Edebiyat Ödülü 53 yaşındaki Güney Koreli yazar Han Kang’a verildi.

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün “Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı” nedeniyle Han Kang’a verildiği duyuruldu. 27 Kasım 1970 yılında Gwangju’da doğan yazar, Yonsei Üniversitesi’nde Kore Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Red Anchor isimli kitabı ile Shinmun Edebiyat Yarışması’nı kazanan yazarın dünya çapında tanınmasını sağlayan romanı Vejetaryen oldu. Güney Koreli yazar, bu romanıyla 2016’da Uluslararası Man Booker Ödülü’ne de layık görüldü. Han Kang’ın Türkçeye çevrilen diğer üç romanı ise Veda Etmiyorum, Çocuk Geliyor ve Beyaz Kitap.

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#Nobel Edebiyat Ödülü#Nobel#Ödül

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