Nobel Barış Ödülü Venezuela’ya gitti, Nobel’i Trump’a ithaf etti

ORTADOĞU’dan Balkanlara kadar pek çok bölgede “barış” sağladığını öne süren ABD Başkanı Donald Trump’ın “kendisinin hakettiğini” söylediği Nobel Barış Ödülü Venezuela’ya gitti. Norveç’in Oslo kentindeki Nobel Enstitüsü’nde dün öğle saatlerinde düzenlenen törende Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, ödülün Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’ya verildiğini açıkladı. Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Venezuela halkına desteğinden ötürü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf ettiğini duyurdu. Machado sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza kararlı desteği için Başkan Trump’a ithaf ediyorum!” ifadelerini kullandı.

‘BİRLEŞTİRİCİ FİGÜR’

Komite tarafından yapılan açıklamada, ödülün Machado’ya “giderek artan karanlığın ortasında demokrasi ateşini canlı tuttuğu” gerekçesiyle verildiği duyuruldu. Latin Amerikalı siyasetçi Machado’yu “bir zamanlar derin bir şekilde bölünmüş olan siyasi muhalefeti bir araya getiren kilit ve birleştirici bir figür” olarak tanımlayan Frydnes, “Son bir yılda Bayan Machado saklanmak zorunda kaldı. Hayatına yönelik ciddi tehditlere rağmen ülkede kalmayı tercih etti. Bu kararı milyonlarca insana ilham verdi” dedi.

Trump’ın ödülü almak için sürdürdüğü ısrarlı kampanyayla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Frydnes, “Nobel Barış Ödülü’nün uzun tarihinde, bu komite her türlü kampanya ve medya ilgisini gördü. Bu oda cesaret ve dürüstlükle dolu portrelerle çevrili. Biz kararlarımızı sadece Alfred Nobel’in iradesine ve çalışmalara dayanarak veririz” dedi.

BEYAZ SARAY MUTSUZ

Trump’ın danışmanları, müttefik liderler ve hatta bazı bakanları bile komiteye defalarca kez çağrı yaparken, Beyaz Saray’dan komitenin tercihine tepki gecikmedi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nobel Komitesi üyelerinin “siyaseti barıştan üstün tuttuklarını kanıtladıklarını” savundu.

‘ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI’ DEMİŞTİ

“Sekiz savaş bitirdiğini” savunan Trump ise önceki gün Oval Ofis’te Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb ile görüşmesi esnasında “Nobel’i hakettiğini” bir kez daha hatırlatmıştı. Trump, “Ne yaparlarsa yapsınlar sorun değil. Şunu biliyorum: Bunu bunun (ödül) için yapmadım. Birçok hayat kurtardığım için yaptım” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Venezuela lideri Nicolas Maduro ile sorunlar yaşayan Trump, ocak ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Machado’yu Maduro’ya karşı “özgürlük savaşçısı” olarak tanımlamıştı.

58 yaşındaki Venezuelalı muhalif ismin 2024 seçimlerinde yarışması engellenmişti. Ölüm tehditleri aldığı bilinen Machado o dönemden beri gizleniyor.

MACHADO KİMDİR?

1967 yılında Venezuela’da dünyaya gelen ve mühendislik eğitimine de sahip bir siyasetçi olan Machado, 1992’de başkent Karakas’taki kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla “Atenea Vakfı”nı kurmuştu. Üç çocuk annesi olan Machado, 2010’da rekor sayıda oy alarak Ulusal Meclis’e seçilmişti. “Vente Venezuela” muhalefet partisinde liderliğini sürdüren Machado’nun 2024 seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı cumhurbaşkanlığına aday olması ülke mahkemeleri tarafından engellenmişti. Machado, geçen yılki seçimlerden bu yana ülkesinde saklanarak hayatını sürdürüyor.