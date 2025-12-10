Nobel Barış Ödülü töreni öncesi kayıplara karıştı: Ödülü kızı alacak

Haberin Devamı

Norveç Nobel Enstitüsü, Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun Oslo’daki basın toplantısına katılmaması nedeniyle etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre, enstitü yetkilileri Machado’nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Enstitünün yayımladığı yazılı açıklamada, Machado’nun önceki röportajlarında Oslo’ya ulaşmanın zorluğundan bahsettiğine dikkat çekildi ve siyasetçinin ne zaman geleceğine ilişkin bilgi verilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, basın toplantısının ne zaman ve nasıl yeniden yapılacağı konusunda da herhangi bir plan bulunmadığı bildirildi.

Haberin Devamı

Machado, kamuoyu karşısına en son 9 Ocak’ta Caracas’ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun üçüncü dönem yemin törenine karşı düzenlenen protestoda çıkmıştı. Oslo’daki toplantı, 11 aylık sessizliğinin ardından ilk kez görüntü vereceği an olarak görülüyordu. Ancak toplantı, başlamasına saatler kala önce ertelendi, ardından tamamen iptal edildi. Machado’nun ekibi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

ÖDÜLÜ KIZI ALACAK

Siyasetçinin ailesi ise ödül törenine katılmak üzere Norveç’e ulaştı. 84 yaşındaki annesi Corina Parisca de Machado, Oslo’ya pazartesi günü geldiğini belirterek kızını bir yıldır görmediğini söyledi ve “Her gün dua ediyorum. Eğer yarın burada olmazsa bu Tanrı’nın iradesidir” ifadelerini kullandı.

Kızı Ana Corina Sosa ve diğer aile üyelerinin de basın toplantısının iptal edilmesinin ardından Grand Hotel’e döndüğü belirtildi. Ailenin törene katılacağı açıklandı.

AFP'de yer alan bilgide, Machado'nun Nobel Barış Ödülü töreninde kızı tarafından temsil edileceği kaydedildi.

Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, Norveç'in NRK radyosuna verdiği demeçte, "Ödülü annesinin adına kızı Ana Corina Machado alacak" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Bizzat Machado tarafından yazılan konuşmanın kızı tarafından okunacağını belirten Harpviken, muhalefet liderinin nerede olduğunu "kesinlikle" bilmediği söyledi.

Gözden Kaçmasın Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yayılıyor: 500 bin kişi evlerini terk etti Haberi görüntüle

ABD'YE KAÇMIŞ OLABİLİR İDDİASI

Machado’nun nerede olduğu konusunda ise belirsizlik sürerken iddialar da peş peşe geldi.

İddialar arasında Machado’nun ABD’nin yardımıyla Porto Riko üzerinden Venezuela’dan çıkarılmış olabileceği ve siyasetçinin Avrupa’ya ulaşmış olabileceği yer aldı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Machado’nun “komplo, nefret kışkırtıcılığı ve terörizm” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve Norveç’e gitmesi hâlinde “firari” ilan edileceğini söylemişti.

Haberin Devamı

Nobel Komitesi, Venezuela’yı “otoriter bir devlet yapısından kurtarma çabaları” nedeniyle bu yılın Nobel Barış Ödülü’nü Machado’ya vermişti. Machado ise X hesabından yaptığı paylaşımda ödülünü, “Venezuela’nın acı çeken halkına ve davalarına destek verdiği için” ABD eski Başkanı Donald Trump’a adadığını duyurmuştu.

Ancak ödülün Machado’ya verilmesi pek çok kesimde tepki çekmişti. Trump yönetiminin Venezuela’ya uyguladığı ağır yaptırımlar ve müdahale tehditleri sürerken Machado’nun Trump’a övgüler yağdırması Latin Amerika’da sert eleştirilere neden olmuştu. Ayrıca Machado’nun 2014 ve 2019’daki açıklamalarında, yabancı güçlerin Venezuela’ya askeri müdahalesini olası bir seçenek olarak gördüğünün ortaya çıkması da tartışmaları daha da büyütmüştü.

Gözden Kaçmasın 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu Haberi görüntüle