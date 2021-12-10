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Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

#Nobel Barış Ödülü#Rus Gazeteci Dmitry Muratov#Filipinli Gazeteci Maria Ressa

Nobel Barış Ödülü, Oslo'da düzenlenen bir törenle Rus gazeteci Dmitry Muratov ve Filipinli gazeteci Maria Ressa'ya verildi.

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Geçtiğimiz Ekim ayında Nobel Barış Ödülü'nü almaya hak kazananların Rus gazeteci Dmitry Muratov ve Filipinli gazeteci Maria Ressa'nın olduğu açıklanırken, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen bir törenle kazananlar ödülünü aldı. "Demokrasi ve İfade Özgürlüğüne verdikleri hizmetten" dolayı ödül alan her iki gazeteci Oslo Belediye Binası'nda düzenlenen törende hazır bulundu. Tören Nobel Barış Ödülü'nün tarihine yönelik yapılan sunumun ardından konuşmalarla devam etti.

Filipinler'de kendisine ait Rappler medya kuruluşuyla ülkesinde baskı ve otorite kuran Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uygulamalarına karşı duran haberlere yer veren Maria Ressa konuşmasında, demokrasi ve insan hakları konusunda gazetecilerin önemine dikkat çekti. Ressa'nın konuşmasının ardından ise özellikle Çeçenistan Savaşı ile ilgili yazılara yer veren, 1993 yılında Nevaya gazetesini kuran ve bugüne kadar gazetesinde çalışan 6 gazeteci arkadaşını suikaste kurban veren Dmitry Muratov kürsüye çıktı.

Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

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Konuşmasının başında ödülü aldığına dair müjdeli haberi ilk önce annesi ile paylaştığını belirten Muratov, "Diğer sivil özgürlüklerle birlikte düşünce özgürlüğünün ilerlemenin temeli olduğuna inanıyorum. İnsanlığın kaderini şekillendirmede sivil ve siyasi özgürlüklerin belirleyici önemi hakkındaki görüşleri savunuyorum. Barış, ilerleme, insan hakları. Bu 3 hedef ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" dedi. Muratov, Nobel Barış Ödülü'nden aldığı parayı birkaç hayır kurumuna bağışlayacağını ifade etti.

Ressa ve Muratov konuşmalarının ardından ödüllerini teslim aldı. Seçkin davetlilerin katıldığı törende, Rus ve Filipinli gazeteciler katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

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#Nobel Barış Ödülü#Rus Gazeteci Dmitry Muratov#Filipinli Gazeteci Maria Ressa

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