Nobel Barış ödülü nükleer silahsızlanmaya

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İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine düzenlenen atom bombası saldırılarından sağ kurtulanların 1956 yılında kurduğu grup, “nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etme çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanık ifadeleriyle gösterdiği için” ödüle layık görüldü. Nobel komitesi, hem nükleer güçlerin cephanelerini geliştirdiği hem de yeni ülkelerin nükleer silah edinmeye hazırlandığı uyarısında bulundu.

‘NÜKLEER TABU YIKILIYOR’

Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Enstitüsü’nde konuşan ödül komitesi başkanı Jorgen Watne Frydnes, 1945’te atılan atom bombalarının ardından dünyada uluslararası bir “nükleer tabu” oluştuğunu, ancak bunun artık yıkılmaya başladığını belirtti. Frydnes “Bu yılki ödül, bu nükleer tabuyu sürdürme gerekliliğine odaklanıyor. Özellikle nükleer güçlerin büyük sorumluluğu var” diye konuştu. Nihon Hidankyo grubunun eşbaşkanı Toshiyuki Mimaki, Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içerisinde “ödülü kazandığı için çok şaşırdığını” söyledi. Gazze’deki çocukların durumunun Japonya’nın 2’nci Dünya Savaşı’nın sonunda karşılaştıklarına benzediğini belirten Mimaki, “Nükleer silahlar sayesinde dünya barışının korunduğu söyleniyor. Ancak Rusya bunları Ukrayna’ya, İsrail Gazze’ye karşı kullanırsa, iş burada bitmeyecek” dedi. Nobel Ödülü kazananlarına 1 milyon dolarlık ödül veriliyor. Nobel ödülleri 10 Aralık’taki törenlerle takdim edilecek.