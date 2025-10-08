×
HABERLERDünya Haberleri

Nobel aldı haberi yok

Güncelleme Tarihi:

#Nobel Ödülü#Fred Ramsdell#Paul Milgrom
Nobel aldı haberi yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan ABD’li biliminsanı Fred Ramsdell’e iki gündür ulaşılamıyor. Ramsdell’in doğa yürüyüşünde olduğu ve dijital detoks yaptığı belirtildi.

 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyen mekanizmaları keşfeden biliminsanları Mary Brunkow ve Shimon Sakaguchi ile birlikte hak kazanan Fred Ramsdell’e hâlâ ulaşılamadığı öğrenildi. The Guardian’ın haberine göre Ramsdell’in, ABD’nin Idaho eyaletinde teknolojiden uzak bir bölgede “dijital detoks” yaptığı ve doğa yürüyüşünde olduğu belirtildi. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı laboratuvarın kurucu ortağı Jeffrey Bluestone, yaptığı açıklamada, “Sanırım Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor. Telefonu kapalı, dış dünyayla tamamen bağlantısını kesmiş durumda” dedi. Nobel Komitesi, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmıştı. 2020’de Ekonomi Ödülü’nü kazanan Paul Milgrom’a ulaşamayınca, diğer ödül sahibi Bob Wilson’ın kapısını çalıp onu uyandırması gerekmişti.

 DİJİTAL DETOKS YAPIYOR

Nobel aldı haberi yok

Haberle ilgili daha fazlası:
