Ninja kılıcı yasaklandı

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İNGİLTERE ve Galler’de artan bıçaklı şiddet olaylarına karşı hazırlanan ‘Ronan’ın Yasası’, çete şiddetini önlemeyi hedefliyor. Yeni düzenleme, 2022 yılında ninja kılıcıyla öldürülen 16 yaşındaki Ronan Kanda’nın adını taşıyan yasa kapsamında yürürlüğe girdi. Sadece Temmuz ayında gerçekleştirilen bir aylık silah teslim kampanyası sırasında vatandaşlar binden fazla silahı yetkililere teslim etti. Ayrıca ninja kılıcını evde bulundurmak da suç sayılacak.

BİR YILDA 50 BİNİ AŞKIN SUÇ

İngiltere ve Galler’de bıçaklı suçlar son on yılda yüzde 87 arttı; sadece geçen yıl 54 bin 587 suç kaydedildi. Bu rakamın Avrupa’daki en yüksek oranlardan biri olduğu vurgulandı. Son olarak geçen yıl 29 Temmuz’da Axel Rudakubana adlı 17 yaşındaki bir genç, İngiltere’nin kuzeyindeki Southport kasabasında Taylor Swift temalı bir çocuk dans etkinliğine saldırarak bıçaklayarak 3 kişiyi öldürmüş 10 kişiyi de yaralamıştı. Bu, olay ülkenin en korkunç bıçaklı saldırılarından biri olarak tarihe geçerken İngiliz hükümeti bu trajediden itibaren önlemleri sıklaştırmıştı.