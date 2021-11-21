Nini’nin Maraş klibi YouTube’da kavga çıkardı: Rumlar kaldırttı, Türkler yükledi

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Geçen hafta KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünde ‘Bulaman’ adlı Afro tarzı şarkısının Maraş’ta çekilmiş klibini yayınlayan rap ve reggae şarkıcısı Nihayet Elibol Rumların yoğun tepkisini çekti. Klibine ağır hakaretler yağdıran Rumlar, Nini’nin çalıştığı İngiltere merkezli Marathon Records plak şirketine baskı yaptı. Şirket, Youtube’dan şarkıyı kaldırttı. Nini bunun üzerine, şarkısının adını ‘Bulaman-Vuruldum’ diye değiştirerek yeniden yayınladı. Türk hayranları da peşpeşe yeni isimli şarkıyı yayınladı.

ERSİN TATAR: KABUL EDİLEMEZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da bulunan Nini ve menajeri İlhan Balamur’la dün telekonferans yöntemiyle görüştü, şarkı ve klibe tam destek verdi. Bakan Tatar, “Sanata yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Rumlar insanlık dışı bağnaz zihniyetlerini bir kez daha gösterdi. Çekim sırf Maraş’ta oldu diye mantık dışı saldıran Rumların bu zihniyeti, bölge ve dünya barışına da tehdittir. Klibe gösterilen tepki, Maraş açılımımızın ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor” diye konuştu.