Nikol Paşinyan o videoları neden paylaşıyor?

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Ermenistan’da 7 Haziran’daki parlamento seçimleri sonrasında oluşacak yeni meclis, başbakanı da seçecek. Nikol Paşinyan görevine devam mı edecek yoksa muhalefet bu kez onu durduracak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Son seçim anketlerinde Paşinyan’ın oyu, öncekilere göre yüzde 36’dan 53’lere çıkarken bu süreçte başbakanın seçim gezilerindeki videoları yeniden gündem oldu.

Seçimi CNN Türk için Ermenistan’ın başkenti Erivan’da takip eden Serdar Korucu’ya konuşan uzmanlara göre bu videoların başlama nedeni İran Savaşı. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in Tahran’ı hedef almasıyla başlayan şiddet sarmalı sırasında Paşinyan, seçim gezilerindeydi. Bu durum muhalefetin eleştirilerinin hedefine oturdu. Muhalefet, Başbakan’ın öncelikli gündeminin İran’dan gelebilecek olası göç dalgası ve sınırda alınması gereken önlemlerin olması gerektiğini söyledi. Buna rağmen seçim gezilerine devam etmesine tepki gösterdi. Paşinyan’a göreyse Erivan’daki kurumlar kendisinin seyahatleri sırasında da işlerini eksiksiz devam ettiriyordu. Bazı uzmanlara göre, bu söz düellosu kırılma noktası oldu. Nikol Paşinyan, halkla bir araya geldiği bu etkinliklerin yanı sıra bu kez yakınındaki isimlerle bölgenin ünlü yiyeceklerini tatmaya başladı. Bunlar arasında lavaş, pestil, kayısı gibi yiyecekler olunca videolara Türkiye’nin de ilgisi arttı.

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Ermenistan’daki bazı uzmanlar bu videoların planlı yapılmadığını söylüyor. Bazılarına göreyse planlıydı çünkü Paşinyan internette etki yaratmayı iyi bilen bir isim ve bu paylaşımlar bir şans kapısı aralıyor. Çünkü videoların büyük ilgi görmesi sayesinde yerel ürünlerin de reklamının yapıldığının altını çiziyorlar. Ermenistan ekonomisinin, ne İran gibi güçlü yer altı kaynaklarının ne de Türkiye kadar büyük bir nüfusu ve sanayisi bulunduğunu, yurt dışına sattığı ürünler arasında gıda ürünlerinin önemli bir kalem olduğunu vurguluyorlar. Rusya’nın Batı’ya yaklaştığı gerekçesiyle Ermenistan’dan aldığı ürünleri durdurma kararı ardından bu videoların ürünlerin başka pazarlara açılması için bir şans yaratabileceğinin altını çiziyorlar.