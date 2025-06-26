Nikol Paşinyan açıkladı: Ermenistan’da darbe girişimini önledik

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Darbe girişiminin güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerle önlendiğini söyleyen Paşinyan, “Dolandırıcıların darbe girişimi başarısız oldu” notunu düştü.

KOMPLODA ADI GEÇENLER

Facebook hesabından paylaşım yapan Paşinyan, “Ülkemizde birtakım dolandırıcı kişiler başarısız darbe girişiminde bulundu. Kalkışmanın tüm detayları var. Okumanızı tavsiye ederim” satırlarını yazdı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın işaret ettiği yayına göre darbe 23 Haziran’da başlatılarak 30 Haziran’da yönetimin el değiştirmesiyle sonuçlanması gerekiyormuş. Darbeciler arasında eski Devlet Başkanları Robert Koçaryan ile Serj Sarkisyan yanı sıra “Tavuş Vatan Öçin” partisi lideri Samvel Karapetyan, “Ermenistan İstikrar” partisi lideri Garik Tsarukyan Ermeni asıllı Rus iş adamı Samvel Karapetyan, Ermenistan’da Rus Gazprom şirketinin kardeş kuruluşu “Gazprom Armenia” ve yine Rusya bağlantılı “Güney Kafkasya Demiryolları” şirketleri sıralandı.

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PİSKOPOS’U SUÇLADILAR

Ermenistan’da darbe hazırlığı yapıldığı muhalefet saflarından yönetime ulaştırılan anonim notla ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, “Yönetimin yasadışı el değiştirmesi süreci 30 Haziran’da tamamlanarak kurulan komite dünyaya tek yetkili ilan edilecekti. Darbe planı güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle bertaraf edilmiştir” dendi. Ermenistan Araştırma Komitesi, Başpiskopos Galstanyan’ın 2024 kasım ayından bu yana anayasaya aykırı bir şekilde yönetimi değiştirmeye çalışmakla suçladı.