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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 20:39,Son Güncelleme:/

Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

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Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan bu kişinin ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.

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