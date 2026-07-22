Nikaragua’da artık seçim yok

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ABD destekli Anastasio Somoza diktatörlüğünün devrildiği Sandinista Devrimi’nin 47’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ortega, “Burada artık seçim yapılmayacak, böylece muhalefet partileri iktidarı ele geçirmeye çalışamayacaklar. Yankee’ler (ABD) ve Somoza destekçileri tarafından arkalanan partilerin iktidara döneceği günler geride kaldı, bir daha asla” dedi. Darbecilere ve “ülkesini satan hainlere” karşı bir duvar inşa edecek yasalara ihtiyaç duyduklarını savunan Ortega, seçimlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Nikaragua’da son seçim 2021 yılında yapılmıştı. Ancak Ortega yönetimi, seçim öncesinde muhalefet liderlerini ve iş dünyasının önde gelen isimlerini gözaltına alması ve muhalif görüşleri baskı altına alması nedeniyle tepki çekmişti. Geçen yıl eşi Rosario Murillo’yu “eş başkan” ilan eden Ortega, başkanlık görev süresini de beş yıldan altı yıla çıkarmıştı. ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, Ortega hükümetini “diktatörlük” olarak nitelendirmiş ve 2 bin 350’den fazla Nikaragualı yetkiliye yaptırım uygulamıştı.