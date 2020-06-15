Nijeryaâ€™nÄ±n eski gÃ¼zellik kraliÃ§esinin sÄ±r Ã¶lÃ¼mÃ¼

Nijeryaâ€™nÄ±n eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi ve Ã¼lkenin Ã¼nlÃ¼ vaizin eÅŸi, Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Â Nijeryaâ€™nÄ±n Lagos kentinde iÅŸ insanÄ± olan eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi ayrÄ±ca eÅŸiyle birlikte Trinity Houseâ€™da vaazlar veriyordu. 40â€™Ä±ncÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamaya hazÄ±rlanan Ibidunni Ituah-ighodalo, Ã¼lke Ã§apÄ±nda koronavirÃ¼s hastalarÄ± iÃ§in karantina merkezleri aÃ§mayÄ± planlÄ±yordu.

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KORONA HASTALARI Ä°Ã‡Ä°N KARANTÄ°NA MERKEZÄ° AÃ‡ACAKTI

Eski gÃ¼zellik kraliÃ§esinin eÅŸi vaiz Ituah Ighodalo, haberi aldÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. EÅŸini kaybedenÂ Â Ighodalo," EÅŸim ile birlikte koronavirÃ¼s hastalarÄ± iÃ§in karantina merkezi aÃ§acaktÄ±k. BÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k ancak, kendisini kaybetmenin derin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum" diye konuÅŸtu.Â bidunni Ituah-ighodalo'nun Ã¶lÃ¼m nedenine iliÅŸkin hiÃ§ bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, Nijer medyasÄ±ndan bazÄ±larÄ± kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve ya koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

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