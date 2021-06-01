MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNijerya'daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 92'ye çıktı
GeriDünya Nijerya'daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 92'ye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 02:23 | Son Güncelleme:

Nijerya'daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 92'ye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nijerya'daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 92'ye çıktı

Nijerya'nın Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti. Bagudu, çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi