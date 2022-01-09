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HABERLERDünya Haberleri

Nijerya'daki saldırılarda ölü sayısı 200'e yükseldi

#Nijerya#Afrika#Dünya
Nijeryadaki saldırılarda ölü sayısı 200e yükseldi

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Nijerya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi.

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Nijerya'da gerçekleşen kanlı saldırılarda bilanço ağırlaşıyor.

Nijerya’nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde silahlı militanlar köylere saldırı düzenledi. Evlerin yakıldığı saldırılarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cuma günü yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Perşembe günleri arasında bölgeye yaklaşık 300 motosikletli silahlı saldırganın geldiği ve 100'den fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kuşatma altındaki topluluklara ve diğer Nijeryalılara, hükümetin onları kaderlerine terk etmeyeceğine dair söz veriyorum, çünkü bu haydutlardan kurtulmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız" dedi. Buhari, masum insanlara yapılan saldırıların askeri güçlerin operasyonlarına karşı yapılan çaresiz eylemler olduğunu söyledi.

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Nijerya hükümeti Çarşamba günü, saldırganları terörist olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine operasyonlarını arttırması talimatı vermiş, bölgeye binlerce asker gönderilmişti.

 

 

 

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#Nijerya#Afrika#Dünya

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