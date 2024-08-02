Nijerya'daki protestolarda 17 can kaybı

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Afrika ülkesi Nijerya'da kötü yönetim, yolsuzluk ve hayat pahalılığı gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar, çatışmalara dönüştü.

Güvenlik güçleri ile protestocular şiddet olayları yaşandı. Başkent Abuja'da 1, Kano'da 1, Jigawa'da 2, Nijer eyaletinde 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü, Borno'da 4, Kaduna'da ise 3 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polisten yapılan açıklamada, kamu mallarının yağmalanmasının ardından çıkan olaylarda 300'den fazla protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Dükkanlar, bankalar, alışveriş merkezleri ve bazı marketler, dün yaşanan şiddet olaylarının ardından bugün açılmadı.



PETROL SÜBVANSİYONLARI KALDIRILMIŞTI

Mayıs 2023'te göreve gelen Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, bazı yakıt sübvansiyonlarını kaldırmış, akaryakıt fiyatları yükselmişti. Enflasyonun yüzde 34'ün üzerine çıkmasıyla hayat pahalılığı giderek artmıştı. Nijerya İstatistik Bürosu'na göre ülkedeki gıda enflasyonu da yaklaşık 30 yılın en yükseği olan yüzde 40'ta seyrederken, işsizlik de yükselişini sürdürüyor.