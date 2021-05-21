Nijerya'da uçak kazası! Can kayıpları var

Ulusal basında çıkan haberlere göre, askerleri taşıyan uçak Kaduna Uluslararası Havalimanı'nda düştü.

Kazada aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini henüz bilinmediğini ancak soruşturma başlatıldığını belirtti.

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