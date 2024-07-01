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Nijerya'da üç ayrı intihar saldırısı: 18 ölü

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#Nijerya#İntihar Saldırısı#Can Kaybı
Nijeryada üç ayrı intihar saldırısı: 18 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:41

Nijerya’da bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

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Nijerya’da peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yer alan Gwoza kasabasında bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, intihar saldırılarının kadınlar tarafından düzenlediği üzerinde duruyor.

Borno Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Barkindo Saidu, ölenler arasında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğunu belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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#Nijerya#İntihar Saldırısı#Can Kaybı

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