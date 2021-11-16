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Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi 50 kişi etkisiz hale getirildi

#Nijerya#Batı Afrika#ISWAP
Nijeryada terör örgütü ISWAP üyesi 50 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonlarda örgütün elebaşının da bulunduğu 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Nwachukwu, 5 silahlı kamyonet, 2 uçaksavar, 5 silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nwachukwu ayrıca eyaletin Askira Uba bölgesinde teröristlerin saldırıları sonucu 4 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hâlâ ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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#Nijerya#Batı Afrika#ISWAP

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