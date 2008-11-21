Nijerya'da Shell'e ait gemiye saldırı

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Nijerya'da Shell petrol şirketine ait pompa istasyonunu koruyan bir geminin silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.
Askeri bir kaynak, saldırının ülkenin güneyindeki Nijer deltasında bulunan Baleysa eyaleti yakınında düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda yaralanan olmadığı, geminin zarar gördüğü açıklandı. Nijerya'nın önemli silahlı gruplarından Nijer Deltasını Özgürleştirme Hareketi (MEND) dün orduya ait bir helikoptere ateş açtığını duyurmuş, ordu MEND'i yalanlamıştı.