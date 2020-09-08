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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Nijerya'da sel felaketinde 24 kişi öldü

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Nijerya'da sel felaketinde 24 kişi öldü
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 24 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Alhaji Yusuf Sani Babura, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin 27 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Babura, felakette 24 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişiden haber alınamadığını aktardı.

50'DEN FAZLA EV HASAR GÖRDÜ

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Babura, sel nedeniyle 50'den fazla evin hasar görmesiyle yüzlerce kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Babura, hükümetin selzedeler için geçici kamplar kurduğunu, ilaç ve gıda gibi insani yardım gönderdiğini de aktardı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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