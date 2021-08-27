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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Nijerya'da sel felaketi: 20 ölü!

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Nijerya'da sel felaketi: 20 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Bauchi Koordinatörü Dr. Umar Gabarin, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerden 2 binden fazla kişinin etkilediğini belirtti.

Gabarin, sel felaketinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sel nedeniyle 27 köprü ve çok sayıda evin hasar gördüğünü aktaran Gabarin, tarlaların sular altında kaldığını söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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