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Nijerya'da maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti

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#Maden#Nijerya#Göçük
Nijeryada maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 14:46

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 9 kişi yaşamını yitirdi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte toprak altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Niger eyaletinde geçen ay da bir maden ocağında meydana gelen göçükte 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerinin askıya almıştı.

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#Maden#Nijerya#Göçük

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