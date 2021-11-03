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Nijerya'da kolera salgını Kovid-19'dan daha çok öldürüyor

#Kolera#Nijerya#Dünya
Nijeryada kolera salgını Kovid-19dan daha çok öldürüyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha fazla öldürüldüğü bildirildi.

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Nijerya'da yeni atanan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, ülkede kolera salgının Kovid-19'dan daha çok can aldığını belirtti.

Adetifa, ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 33 eyaletinde 90 binden fazla kolera vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Buna karşılık, NCDC'nin verilerine göre geçen yıldan bu yana ülkede 211 bin 961 kişi Kovid-19 yakaladı ve 2 bin 896 kişi virüsten öldü." dedi.

Ülkede koleranın hızla yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizen Adetifa, "İnsanların muhtemelen farkında olmadığı şey, şu anda ülkemizde 36 eyaletinden 33'ünde kolera yayıldı. Bu eyaletlerin yaklaşık altı ya da yedisinde NCDC'den hızlı müdahale ekipleri var." ifadesini kullandı.

Adetifa, ülkede salgına karşı çeşitli kampanyalar başlatıldığını belirterek, NCDC'nin sanitasyon ve temiz su sağlamak için Nijerya Valiler Forumu (NGF) ile iş birliği yaptığını söyledi.

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#Kolera#Nijerya#Dünya

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