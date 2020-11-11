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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 01:13 | Son Güncelleme:

Nijerya'da kolera çok sayıda can aldı

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Nijerya'da kolera çok sayıda can aldı
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Oyo eyaletlerinde baş gösteren kolera salgını nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Emmanuel Ikwulono, yaptığı açıklamada, eyaletin Okpeilo-Otukpa bölgesinde 17 kişinin kolera nedeniyle öldüğünü belirtti.

Ikwulono, eyalette salgın nedeniyle 1 kişinin tedavi altına alındığını kaydederek halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktardı.

Oyo Eyaleti Kuzey Konseyi Geliştirme yetkilisi yaptığı açıklamada, eyaletindeki İbadan kentine bağlı Lagelu bölgesinde kolera nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de hastanelik olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkili, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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