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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 01:40 | Son Güncelleme:

Nijerya'da katliam gibi kaza! 21 ölü

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Nijerya'da katliam gibi kaza! 21 ölü
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Enugu Eyalet Koordinatörü Ogbonna Kalu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Mgbowo-Awgu kara yolunda kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrencileri
taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Kalu, kazada çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kalu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kalu, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

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