Nijerya'da kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

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Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren kamu çalışanlarından, iş yerlerine girebilmeleri için Kovid-19 aşı kartını ya da 72 saat içinde yapılan negatif PCR testi sonucunun isteneceğini ifade etti.



Aşı kartı ya da PCR test sonucunu göstermeyen çalışanların iş yerlerine girmelerini izin verilmeyeceğini aktaran Mustapha, "Yakında süreci yönlendirmek için hizmet çapında uygun bir tavsiye ve genelge yayınlanacak." dedi.



Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 208 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 195 bin 936'sı sağlığına kavuştu, 2 bin 756 kişi ise yaşamını yitirdi.



Nijerya'da 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında 7,5 milyondan fazla kişi aşı oldu.