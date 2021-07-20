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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

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Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Agnes Ogungbemi, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Ipetu-Ijesa-lesa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Ogungbemi, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ogungbemi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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