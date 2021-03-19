MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNijerya'da 'gizemli hastalık' paniği! 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı
GeriDünya Nijerya'da 'gizemli hastalık' paniği! 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 02:06 | Son Güncelleme:

Nijerya'da 'gizemli hastalık' paniği! 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nijerya'da 'gizemli hastalık' paniği! 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi