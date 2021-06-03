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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

Nijerya'da geçen ay 81 silahlı çete üyesi yakalandı

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Nijerya'da geçen ay 81 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 81 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 81 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Mba, çok sayıda çete üyelerin yaralı olarak kaçtığını ifade etti. Mba, operasyonlarda çetelere ait 45 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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