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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Nijerya'da facia! Otobüste çıkan yangında, 14 kişi öldü

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Nijerya'da facia! Otobüste çıkan yangında, 14 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya Lagos eyaletinde yolcu otobüsünün alev alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Trafik Uyum ve İcra Kurumu (TRACE) Lagos Sözcüsü Babatunde Akinbiyi, yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan kara yolunda aşırı hızla giden otobüsün, seyir halindeki araca çarptığını belirtti.

Akinbiyi, çarpmanın etkisiyle alev alan otobüsteki 14 yolcunun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Akinbiyi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Akinbiyi, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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