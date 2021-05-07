Nijerya'da facia! Otobüste çıkan yangında, 14 kişi öldü

Trafik Uyum ve İcra Kurumu (TRACE) Lagos Sözcüsü Babatunde Akinbiyi, yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan kara yolunda aşırı hızla giden otobüsün, seyir halindeki araca çarptığını belirtti.



Akinbiyi, çarpmanın etkisiyle alev alan otobüsteki 14 yolcunun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.



Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Akinbiyi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



Akinbiyi, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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