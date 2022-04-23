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Nijerya'da facia! 100'den fazla ölü

#Nijerya#Petrol#Patlama
Nijeryada facia 100den fazla ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Nijerya'nın Rivers eyaletinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yasa dışı faaliyet gösteren pafineride meydana gelen patlamada, en az 100 kişi hayatını kaybetti. Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, "Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi" dedi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

EKİM AYINDA DA 25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasa dışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Nijerya#Petrol#Patlama

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