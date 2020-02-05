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Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Nijerya’da enerji santralinde yangın

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Nijerya’da enerji santralinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Yangın, Nijerya’nın İbadan kentindeki İbadan Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (IBEDC) ait enerji santralinde çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve itfaiye aracı yangının çıktığı santralin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Nijerya’da enerji santralinde yangın

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