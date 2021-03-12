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HaberlerDünya HaberleriNijerya'da dehşet bitmiyor: Silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı
GeriDünya Nijerya'da dehşet bitmiyor: Silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Nijerya'da dehşet bitmiyor: Silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı

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Nijerya'da dehşet bitmiyor: Silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda en az 210 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Aruwan, olayın ardından ordunun düzenlediği operasyonda, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, 30 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Son dakika: Nijeryada yatılı okul saldırısında yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı
Son dakika: Nijerya'da yatılı okul saldırısında yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

"SADECE KIZ ÖĞRENCİLERİN KAÇIRILDIĞI" İDDİASI

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Son dakika: Nijeryada kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı
Son dakika: Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı!

 

 

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