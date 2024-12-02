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Nijerya'da çalıntı petrol operasyonu: 17 gözaltı

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#Nijerya#Petrol#Çalıntı
Nijeryada çalıntı petrol operasyonu: 17 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:47

Nijerya ordusu, petrol kaçakçılarına operasyon düzenledi. Ordu sözcüsü, 1,2 milyon litre çalıntı petrolün ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, 56 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiği ve 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı belirtildi.

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Nijerya'da petrol kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 1,2 milyon litre çalıntı petrol ele geçirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Niger Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Operasyonlarda 56 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini kaydeden Danjuma, “1,2 milyon litre çalıntı petrol ele geçirildi” dedi.

Operasyonlarda 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı ve kaçakçılara ait 20 teknenin de ele geçirildiği aktarıldı.

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#Nijerya#Petrol#Çalıntı

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