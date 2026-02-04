×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Nijerya'da barış anlaşması bozuldu: Silahlı saldırıda 20 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Nijerya#Çete Saldırısı#Katsina
Nijeryada barış anlaşması bozuldu: Silahlı saldırıda 20 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 15:39

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çetelerin barış anlaşmasını bozarak düzenlediği silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Faskari Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Surajo Aliyu Daudawa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Katsina eyaletine bağlı Faskari'deki Doma bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Daudawa, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda ev ve aracın kül olduğunu aktaran Daudawa, "Doma halkı için talihsiz ve kötü bir durum çünkü son beş aydır, bugün kendimizi içinde bulduğumuz böyle üzücü bir olaya tanık olmamıştık." dedi.

Nijeryada barış anlaşması bozuldu: Silahlı saldırıda 20 can kaybı

ÇETELERLE HÜKÜMET ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI

Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunlarının son bulması için geçen ay, eyalet hükümeti, silahlı çete gruplarıyla anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında daha önce ordu tarafından yakalanan 70 çete üyesi serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Gözden KaçmasınFilistin lideri Abbastan Türkiyeye teşekkürFilistin lideri Abbas'tan Türkiye'ye teşekkürHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAbu Dabide kritik temas: Aliyev ve Paşinyan görüştüAbu Dabi'de kritik temas: Aliyev ve Paşinyan görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nijerya#Çete Saldırısı#Katsina

BAKMADAN GEÇME!