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Nijerya ordusu Boko Haram'ın kaçırdığı 332 kişiyi kurtardı

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#Nijerya#Boko Haram#Operasyon
Nijerya ordusu Boko Haramın kaçırdığı 332 kişiyi kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 16:08

Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 332 kişiyi, operasyonla kurtardığı bildirildi.

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Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda aralarında 110 kadının da bulunduğu 332 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılanlar arasında, Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan bir kız öğrenci ile iki çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kurtarılanların Borno eyalet hükümetine teslim edildiği ifade edildi.

​​​​​​​Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

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Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin ise 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

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#Nijerya#Boko Haram#Operasyon

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