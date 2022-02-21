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Nijerya düzenlediği hava saldırısında 12 sivili vurdu

#Nijerya#Hava Saldırısı#Sivil Can Kaybı
Nijerya düzenlediği hava saldırısında 12 sivili vurdu

Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında sınırı geçerek kaçmaya çalışan silahlı grubu takip ettiği sırada yanlışlıkla 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 sivili öldürdü.

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Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında silahlı grup yerine sivilleri vurdu. Nijer’in Maradi bölgesi Valisi Chaibou Aboubacar, saldırının geçtiğimiz cuma günü Nachadé köyünde Nijerya sınırına birkaç kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda, 4’ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Nijerya Savunma Enformasyon Direktörü Tümgeneral Jimmy Akpor, "Politikamız gereği, Nijerya Hava Kuvvetleri Nijerya'nın toprak sınırları dışındaki alanlara herhangi bir saldırı yapmıyor" dedi.

Yaralılardan bazılarının bakımını üstlenen tıbbi yardım kuruluşu Medecins Sans Frontieres, 4’ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirirken, bölge sakinleri, Nijerya güçlerinin sınırı geçerek kaçmaya çalışan silahlı grubu takip ettiği sırada yanlışlıkla sivilleri hedef aldığını belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Nijerya#Hava Saldırısı#Sivil Can Kaybı

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