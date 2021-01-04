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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Nijerya Devlet Başkanı Buhari Afrika ülkelerini 'teröre karşı birlik olmaya' çağırdı

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari Afrika ülkelerini 'teröre karşı birlik olmaya' çağırdı
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari Batı Afrika ülkelerine çağrıda bulundu. Buhari ülkeleri 'teröre karşı birlik olmaya' çağırdı. Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Nijer'de sivillere yönelik saldırıda 100'e yakın kişinin öldürülmesi sonrası yazılı açıklama yaptı.

Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısını kınayan Shehu, "Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, terörle mücadelede Batı Afrika'daki ülke liderlerine birlik çağrısı yaptı." ifadesini kullandı.

Shehu, masum insanların katledilmesinin kendisini derinden etkilediğine işaret ederek, "Sahel bölgesi, teröristler nedeniyle büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Terörizm, önlem almazsak kötülüğün yayılması gibi her yere bulaşabilir.

Düşmanlarımıza karşı sadece birlik olmak bize yardım edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin Nijerya, Nijer, Çad, Kamerun ve Mali gibi bölge ülkelerinde güvenlik sorununa neden olduğuna dikkati çeken Shehu, bu süreçten sonra çok sayıda silahın suç örgütlerinin eline geçtiğini kaydetti.

Nijer'in Mali sınırı köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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