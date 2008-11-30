Nijerya’da Müslüman Hıristiyan çatışması

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi NİJERYA’da yerel seçimlerin ardından Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında çatışmaların devam etmekte olduğu Jos kentinde bir camide 381 cesetin bulunduğu iddia edildi.

Radio France International’in yerel muhabiri Amina Kanu, Jos kentinde öğleden sonra gittiği merkez camisinde 381 ceset saydığını bildirdi. Kızılhaç yetkilileri ise son iki günde 200’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Plateau eyaletinin başkenti Jos, Perşembe yapılan seçim sonrası muhalif Müslüman ve Hıristiyanlar arasında çatışmalara sahne oluyor. Eyaletin valisi Jonah Jang, bugün kentin 4 semtinde 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.