×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Tinubu#Nijerya#Türkiye Ziyareti
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 15:07

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile savunma sanayi toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınRusya, Hasekedeki askeri üssünü boşaltıyorRusya, Haseke'deki askeri üssünü boşaltıyorHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİrandan ABDnin savaş gemisi hamlesine sert yanıtİran'dan ABD'nin savaş gemisi hamlesine sert yanıtHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tinubu#Nijerya#Türkiye Ziyareti

BAKMADAN GEÇME!