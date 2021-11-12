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Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8,9 milyar dolar kaybediyor

#Unicef#Nijerya#Dünya
Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8,9 milyar dolar kaybediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta evlilikler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddetin ekonomik yüküne bakıldığında Nijerya'nın yılda 8,9 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

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UNICEF'in Nijerya Çocuk Koruma Yetkilisi İbrahim Sese, başkent Abuja'da "Nijeryalı Kız Raporunun Durumu: Nijerya'da Çocuk Yaşta Evlilik ve Kız Eğitiminin Teşhisi" başlıklı kitabın tanıtımına katıldı.

Sese, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Afrika kıtasında en fazla çocuk evliliğinin görüldüğü ülke olduğunu belirtti.

Çocuk evliliğinin Nijerya'nın en büyük sorunlarından olduğuna işaret eden Sese, "Çocuklara yönelik şiddete ve şiddetin ekonomik yüküne baktığınızda Nijerya, çocuk evlilikleri de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8,9 milyar dolar kaybediyor." dedi.

Sese, Nijerya'nın özellikle Katsina ve Gombe eyaletlerinde çocuk evliliğine karşı çeşitli projeleri başlattıklarını bildirdi.

İbrahim Sese, Nijerya hükümeti ve paydaşların, çocukları her türlü istismar ve zararlı uygulamadan koruyacak mekanizmaları güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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#Unicef#Nijerya#Dünya

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