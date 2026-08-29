Nijer'de silah sesleri: Havalimanı hedef alındı

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Nijer’in başkenti Niamey’de, sabahın erken saatlerinde çeşitli noktalarında yoğun silah sesleri duyuldu ve patlamalar meydana geldi.

Saldırganların Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldıkları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştıkları bildirildi.

Havalimanı bünyesindeki Base 101 askeri üssünün de hedef alındığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü yeniden sağladığı ve operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonlarda bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarının kaçtığı öne sürüldü.

Saldırıyı düzenleyenlerin kimliğine ilişkin henüz teyit edilmiş bilgi paylaşılmadı, Nijer hükümetinden de olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 2026'da daha önce de iki kez saldırıya uğramıştı. Ocak ayında havalimanı ve çevresindeki askeri üs, hazirandaki saldırıda da havalimanı ile Base 101 askeri üssü hedef alınmıştı.

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Nijer devlet televizyonu Tele Sahel'in, hem uydu hem de internet üzerinden aktarılan yayını kesildi.