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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Nijer'de seller 35 can aldı

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Nijer'de seller 35 can aldı

Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 35 kişi yaşamını yitirdi. 2 bin 500 ev sular altında kaldı.

Sivil Savunma kurumu, ülkede yaşanan sellere ilişkin son rakamları paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hazirandan bu yana 2 bin 500 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Sellerden 26 bin 532 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 20 kişinin seller nedeniyle yıkılan binaların altında kalarak yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de boğulduğu belirtildi.

Nijerya'da hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

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