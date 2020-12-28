Nijer'de seçimin ardından oylar toplanıyor

Yerel basındaki haberlere göre, dün 19.00'da sona eren oy verme işleminin ardından ülke çapında oyların merkezde toplanma süreci başladı.



Bağımsız Seçim Komisyonunun, 25 bin 978 oy verme merkezindeki sonuçları en geç 5 günde toplaması gerekiyor.



Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da seçim sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Benim için ve ilk kez demokratik bir güç değişimine tanıklık edecek Nijer için özel bir gün.



Seçimin kazananı kim olursa olsun zafer, Nijer halkının olacak." ifadesini kullandı.

- Halk, cumhurbaşkanı ve 171 milletvekili için sandığa gitti



Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.



Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, halk, yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gitmişti.



Mevcut Cumhurbaşkanı Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.



Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan 30 aday arasında eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, darbe sonrası geçiş döneminin cumhurbaşkanlığını yapan Salou Djibo, eski başbakanlar Amadou Boubacar Cisse ve Seini Oumarou, eski İçişleri Bakanı Bazoum Mohamed ve eski Dışişleri Bakanı Ibrahim Yacoubou'nun ismi öne çıkıyor.



Seçimlerin favorisi olarak gösterilen muhalefet lideri Hama Amadou ise hüküm giydiği için aday olamamış ve ilk turda Ousmane'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.



Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış, iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.