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Hürriyet
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Dünya
AA / AFP
Haber Giriş: 27.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Nijer'de seçim başladı

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Nijer'de seçim başladı
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Nijer'de ülkenin Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek olan seçim başladı. Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin olduğu Nijer'de halk, yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülke yönetimi için 30 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı için ilk kez bu kadar çok aday seçime giriyor.

Öne çıkan adaylar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, darbe sonrası geçiş döneminin cumhurbaşkanlığını yapan Salou Djibo, eski başbakanlar Amadou Boubacar Cisse ve Seini Oumarou, eski İçişleri Bakanı Bazoum Mohamed ve eski Dışişleri Bakanı Ibrahim Yacoubou bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Seçimlerin favorisi olarak gösterilen muhalefet lideri Hama Amadou ise hüküm giydiği için aday olamamış ve ilk turda Ousmane'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış ve iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.

Nijerde seçim başladı

Nijerde seçim başladı

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