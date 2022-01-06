Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
İşte DEVA Partili Gürcanın ifadesi Fotoğrafları böyle savunduİşte DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi! Fotoğrafları böyle savundu#DEVA Partisi
Biden yine tüm dünyayı şaşırttı Sosyal medya yıkıldı...Biden yine tüm dünyayı şaşırttı! Sosyal medya yıkıldı...#Biden
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Novak Djokovic sınır dışı Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğizNovak Djokovic sınır dışı! Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğiz#Koronavirüs
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
HABERLERDünya Haberleri

Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

#Nijer#Afrika#Dünya
Nijerde belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bir belediye başkanı ve şoförü, araçlarında 200 kilodan fazla kokain bulunmasının ardından tutuklandı.

Haberin Devamı

Ülkenin kuzeyindeki çölde yapılan baskında, adı açıklanmayan iki kaçakçının Mali'den getirilen kokaini Libya'ya götürdükleri kaydedildi.

Nijer Narkotik Polisi, bunun ele geçirdikleri en büyük miktarda kokain olduğunu açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve polis baskınları bölgede daha sık görülüyor.

Nijer Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Bürosu (OCTRIS) polisin büyük miktarda kokainin ülkeden geçirilip, Libya'ya geçirileceğini bildiği ve izin takip edildiği bildirildi.

OCTRIS Sözcüsü Nana Aichatou Ousmane Bako "Soruşturmayla 2 Ocak'ta toplam 214 kilo ağırlığında, 199 blok kokainin, Fachi Belediye Başkanlığı'na ait bir araçta ele geçirildiğini" söyledi.

Pazar günü durdurulan aracın Fachi'den Libya'nın Dirkou kasabasına gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Sözcü Bako "Bu ülkemizin ilk olarak yakaladığı büyük miktarlara kokain" dedi. Sözcü kokainin Avrupa'ya gittiğini ve sokak değerinin 19 milyon dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı ve şöförü, sorulama için başkent Niamey'e götürüldü. Fachi, Agadez'in 400 kilometre kuzeyinde, Tenere Çölü'ndeki bir vaha. Bir tuz ve hurma ticareti merkezi olarak biliniyor.

Bölge, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığında güzergah olarak kullanılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nijer#Afrika#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl