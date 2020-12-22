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Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Nijer'de askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

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Nijer'de askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askerleri taşıyan araç, Tillaberi bölgesinde teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Olayda 5 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen 3'üncü saldırı oldu. Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker yaşamını yitirmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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