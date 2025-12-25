'Nihai yanıt 28 Aralık'ta' Şam yönetimi: SDG ile temasları askıya aldık

Haberin Devamı

Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

“NİHAİ YANIT 28’İNDE VERİLECEK”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz” ifadelerine yer verildi.

TEMASLAR DURDURULDU

Açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temasların şu aşamada askıya alındığı bildirildi.

BAKAN YARDIMCISI İDDİALARI YALANLADI

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kojan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Katar merkezli "Syria" televizyon kanalında yayımlanan, Şam hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kojan, "(SDG ile) İletişim şu anda durmuş durumda. Paylaşılan rakamlar temenni ve beklentiye daha yakın. Medya kuruluşları yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayımlamaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ŞARA'NIN DANIŞMANINDAN TÜRKİYE VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçenekler SDG için daraldı ve 10 Mart'ta Türkiye ve ABD gibi ağırlığı olan ülkelerin huzurunda imzaladığı mutabakata uymamasının sorumluluğunu taşımak zorunda." ifadesini kullandı.

Paylaşımında zaferin birinci yıl dönümü kutlamalarının, ülkede yeni döneme yönelik iç bütünleşmeyi ve uluslararası düzeyde yeni Suriye'ye gösterilen desteği açıkça ortaya koyduğunu belirten Zeydan, "Bu sürecin başlığı: Gerçek yatırım; inşa ve kalkınmadadır." dedi.

SURİYE TV: ŞAM VE SDG 27-30 ARALIKTA İMZALIYOR

Suriye TV'de yer alan haberde, "Suriye TV'ye konuşan bilgi sahibi bir kaynak, Suriye hükümeti ile SDG arasında ABD himayesinde beklenen askeri bir anlaşmadan söz ediliyor. Kaynak ayrıca, Washingtonun anlaşmanın yıl bitmeden imzalanması amacıyla hem hükümet hem de SDG üzerinde büyük baskı uyguladığını ekledi. Şam ile SDG arasındaki anlaşmanın duyurusunun, bu ayın 27'si ile 30'u arasında yapılması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Suriye TV ayrıca, Şam ve SDG arasındaki tartışmalı konular ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Haberde, "Suriye'nin kuzeydoğusuna girişi ve savunma ile içişleri bakanlıklarındaki SDG kadrolarının/pozisyonlarının belirlenmesi başta olmak üzere anlaşmazlık noktaları tartışılıyor. Ayrıca askeri karar alma mekanizması, idari yapılanma ile görev ve yetkilendirme dağılımı üzerine tartışmalar yürütülüyor" denildi.

Suriye TV, Şam ile SDG arasında anlaşılan konuları şu sözlerle aktardı:



"Anlaşma, 90 bin SDG asayiş mensubunun Suriye savunma ve içişleri bakanlıklarına entegre edilmesini de kapsıyor. Ayrıca; Rakka, Deyrizor ve Haseke'de savunma bakanlığı bünyesinde SDG'ye üç askeri tümen tahsis edileceğ belirtiliyor. SDG, Suriye ordusu yapısı içinde ABD desteğiyle bir kadın tugayı ve bir terörle mücadele tugayı kurulmasını talep ediyor."

Öte yandan SDG'nin terörist başı Mazlum Abdi'nin, Rakka şehrinde düzenlenen bir toplantıda, "askeri güçlerin genel çıkarlar doğrultusunda birleştirilmesi konusunda Şam ile ortak bir anlayışa ulaştık" dediği öne sürüldü.